كيفانش تاتليتوغ يشوق الجمهور لمسلسل “الغواصة”.. وهذه تفاصيله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم التركي، كيفانش تاتليتوغ، عن الإعلان الدعائي لمسلسله الجديد، والذي يعود من خلاله للتمثيل بعد غياب استمر لمدة 3 سنوات.

ويعرض المسلسل التركي الجديد “Yakamoz S-245″، على المنصة العالمية “نتفليكس”.

ونشر كيفانش، عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، مقطع الفيديو الدعائي للمسلسل الجديد، وعلّق على الفيديو بقوله: “إذا كنت تقرأ هذا، فأنت في مكان لا توجد فيه شمس”.

ويتألف مسلسل المنصة من سبع حلقات فقط، وبالرغم من عدم التصريح، فإن الجمهور تكهن باقتباس العمل التركي من رواية “The Old Axolotl” للكاتب جاسك دوكاج، بينما أكد البعض الآخر أن العمل مقتبس من المسلسل البلجيكي “Into The Night”.

ويقوم كيفانش تاتليتوغ بدور البطولة في المسلسل، إلى جانب عدد كبير من النجوم الأتراك، منهم: ميريتش آرال وأوزجي أوزبيرينشي وإرتان سابان وجيري هوفمان، وهو من إخراج تولغال كاراجيليك.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية “آرمان”، ويجسدها كيفانش، الذي يتعيّن عليه وعلى فريقه العلمي ركوب الغواصة بعد كارثة طبيعية في العالم، حيث أثناء وجوده فيها يحقق المهمة الحقيقية لهذه الغواصة العسكرية.

من ناحية أخرى، كان قد استقبل النجم التركي، كيفانش تاتليتوغ، بعد طول انتظار طفلاً من زوجته التركية مصممة الأزياء باشاك ديزر، وأطلقا عليه اسم مركب، وهو “كورت إيفه”، ليصبح بذلك كيفانش أباً بعد خمس سنوات من زواجه ورحلة علاج طويلة.