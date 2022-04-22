أول رد من فائق حسن على أنباء انفصاله عن أصالة نصري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ الشاعر والمنتج، فائق حسن، بطريقة عملية على الشائعات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص انفصاله عن زوجته الفنانة أصالة نصري.

وكانت الشائعات، التي تحدثت عن انفصال وقع بين الثنائي بعد أقل من سبعة شهور على إعلان زواجهما، قد زادت حدتها بعد ظهور أصالة قبل عدة أيام وحدها في حفل المتحف القومي المصري.

وجاء رد حسن، من خلال نشر صور وفيديوهات لمشاركة أصالة في الحفل على صفحة شركة تنظيم الحفلات والتسويق التي يملكها على موقع “إنستغرام”، وكتب تحت الصور والفيديوهات عبارة: “الأصالة من حفل المتحف القومي للحضارة المصرية”.

بدورها، نفت شام الذهبي أنباء طلاق والدتها من حسن، وقالت في تصريحات صحافية إن كل الأقاويل التي تتردد عن انفصال والدتها غير صحيحة، مطالبة الجميع بالكف عن إطلاق مثل هذه الشائعات.

وكان آخر ظهور للثنائي أصالة وحسن في حفل زفاف شام، الابنة الكبرى للفنانة السورية أصالة، وزوجها الأسبق المنتج أيمن الذهبي.

وفي فيديو لاقى رواجاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر أيمن الذهبي باكياً في حفل زفاف ابنته، وإلى جانبه كل من زوج أصالة الحالي، الشاعر العراقي فائق حسن، والفنانة السورية، يواسيانه.

وكانت شام قد عقدت قرانها على رجل الأعمال أحمد هلال، في حفل عائلي بسيط، ثم احتفلت لاحقاً في أحد الفنادق في القاهرة بالزفاف، الذي حضره عدد من المشاهير والنجوم، على رأسهم إليسا وماجد المهندس.

يذكر أن أصالة كانت متزوجة من أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما ولداً وبنتاً، هما: خالد وشام، لكنهما انفصلا عام 2005، ثم تزوجت من المخرج طارق العريان، وأنجبت منه توأماً، هما آدم وعلي، ليقع الطلاق أيضاً في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاماً، إلا أنها عادت وتزوجت مرة أخرى، في سبتمبر 2021، من فائق حسن.