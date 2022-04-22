شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية شعرية غنائية فى الليلة الـ 12 لبرنامج "هل هلالك" بدار الأوبرا.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الليلة الـ 12 للنسخة السادسة من برنامج هل هلالك، اليوم الجمعة، الذى يقدمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة خالد جلال، وبرعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مجانا للجمهور فى الثامنة والنصف مساء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالى البرنامج حتى 24 رمضان .

وتتضمن فعاليات الليلة أمسية شعرية غنائية، يقدمها الشاعر والكاتب محمد أحمد بهجت، بمشاركة فرقة الفنان محمد باهر الموسيقية، ويشدو الفنانون "مالك فارس، ألحان باهر، محمد فوزى" بأشهر الأغانى لكبار نجوم الطرب.

ويستمتع الجمهور كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

وفى "ركن الطفل" الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل".



