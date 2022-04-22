محمد صلاح ينشر صورة حزلقوم في “الكبير أوي 6.. كيف علق؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كَشَفَ قَائِد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح، عن مُسَلسله المفضل الذي يتابعه في ضمن الماراثون الرمضاني الجاري، بعد مسلسل “مكتوب عليا” لأكرم حسني.

وعبر حسابه بموقع “إنستغرام”، كشف صلاح عن حرصه على متابعة أحداث مسلسل “الكبير أوي 6″، حيث نشر محمد صلاح عبر خاصية “الستوري”، مقطع فيديو من أحد مشاهد مسلسل “الكبير أوي 6″، تظهر فيها شخصية “حزلقوم” التي يجسدها الفنان أحمد مكي، واكتفى نجم ليفربول بوضع الإيموجي الضاحك، تعبيراً عن الحالة التي يعيشها مع مشاهدته لهذا العمل.

وكان محمد صلاح كشف منذ أيام عن متابعته للأعمال الدرامية المصرية، حيث نشر قبل أيام، مقطع فيديو من أحد مشاهد مسلسل “مكتوب عليا” من بطولة الفنان أكرم حسني، والذي وجه إليه رسالة مفادها: “أنت جامد أوي أقسم بالله”.

في المقابل، أعاد “أكرم” نشر “الستوري” الخاص بـ”صلاح” عبر “إنستغرام”، وعلق: “حينما أستيقظ وأجد فخر العرب يشاهدني، أخبروني ماذا أفعل؟”.

كما سبق وأن تفاعل “صلاح” مع الأعمال الدرامية السابقة، المعروضة خلال المواسم الرمضانية، كان أبرزها مشاهدته لمسلسل “بـ100 وش” بطولة نيللي كريم وآسر ياسين.

مسلسل “الكبير أوي 6” من بطولة النجم أحمد مكي، ويشاركه النجوم هشام إسماعيل، ومحمد سلام، ورحمة أحمد فرج، وحسين أبو حجاج، وغيرهم الكثير.