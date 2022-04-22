الكشف عن اسم طفلة بريانكا شوبرا ونيك جوناس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف موقع TMZ عن اسم ابنة بريانكا شوبرا ونيك جوناس بعد 3 أشهر من ولادتها من أمّ بديلة.

واختار الثنائي اسماً مركباً للصغيرة هو مالتي ماري واسم مالتي هو اسم هندي، وهندوسي الأصل ويعني الوردة الصغيرة أو ضوء القمر، وقد تم دمجه باسم ماري الإنجليزي تيمناً بالسيدة العذراء، وبذلك مزجا ديانتيهما معاً باسم واحد.

وكان الزوجان بريانكا شوبرا ونيك جوناس قد رحبا بطفلتهما، عن طريق أمّ بديلة، يوم السبت ، 15 يناير/ كانون الثاني 2022.

وقد أعلنت حينها نجمة بوليوود البالغة من العمر 39 عاماً، وزوجها البالغ من العمر 29 عاماً، الخبر من خلال حسابهما الرسمي على موقع إنستغرام في بيان جاء فيه: “يسعدنا أن نؤكد أننا رحبنا بطفل عن طريق بديل. نطلب بكل احترام الخصوصية خلال هذا الوقت الخاص حيث نركز على عائلتنا”. ثم كتب الزوجان شكراً جزيلاً مع رمز تعبيري للقلب. ولم يكشفا عن مزيد من التفاصيل حول جنس أو اسم الطفل في ذلك الوقت.

وكذلك نشر موقع Daily Mail نقلاً عن مصدر مقرب من الزوجين أن المولود طفلة، وولدت عن طريق أمّ بديلة، وصلت في الأسبوع الـ 27 من الحمل في مستشفى بجنوب كاليفورنيا خارج لوس أنجلوس، حيث بقيت حتى أصبحت بصحة جيدة بما يكفي للعودة إلى المنزل مع والديها.

وأضاف المصدر: “كان من المفترض أن تتم الولادة في أبريل، لكن انتهى الأمر بالولادة مبكرة، لذا كانت سابقة لأوانها.