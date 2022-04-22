هل يشتاق الأمير هاري لشقيقه الأمير ويليام؟!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أجرى الأمير هاري مقابلة متلفزة مع الإعلامية هدى قطب، خلال وجوده في لاهاي بهولندا، حيث يتواجد لحضور فعاليات دورة ألعاب إنفيكتس.

وخلال المقابلة، التي عرضت في برنامج TODAY على شبكة CBC، تحدث الأمير هاري عن دورة ألعاب إنفيكتس، وعن حياته الزوجية وطفليه، والحياة بشكل عام في الولايات المتحدة.

وسعت الإعلامية جاهدة أن تتطرق إلى أسئلة شخصية تتعلق بعلاقته بالعائلة الملكية، إلا أن الأمير تمكن بذكاء من التهرب من الأسئلة، واختار أجوبة حيادية أثبتت أن الأمير هاري لايزال على خلاف مع عائلته. فقد وجّهت قطب سؤالاً للأمير، البالغ من العمر 37 عاماً، عن شقيقه الأمير ويليام، وإذا كان يفتقده ووالده الأمير تشارلز، خاصة أن زيارته إلى المملكة المتحدة تضمنت زيارة لجدته الملكة إليزابيث فقط. فأجابها الأمير بطريقة مبطنة أعاد من خلالها مسار الحوار مرة أخرى إلى دورة ألعاب إنفيكتس.

كما لفت من خلال إجابته أنه في الوقت الحالي يشتاق لزوجته وطفليه، حيث قال: “حسناً، بالنسبة لي فإنني أركز في الوقت الحالي على هؤلاء الرجال هنا (في دورة ألعاب إنفيكتس، فأنا هنا وأعطي كل ما بوسعي، وبنسبة 120٪ للتأكد من تمتعهم بتجربة العمر، هذا هو ما أركز عليه الآن، وعندما أغادر من هنا سيعود تركيزي ليكون على عائلتي التي أفتقدها بشدة”.

وكان الأمير هاري قد كشف عن الحديث الذي جرى بينه وبين جدته الملكة إليزابيث، خلال زيارته الأخيرة لها في وندسور. وقال الأمير هاري عن ذلك: “لقد كان لديها الكثير من الرسائل لفريق المملكة المتحدة المشارك في دورة ألعاب إنفيكتس، ولقد قمت بنقل رسائل الملكة لفريق المملكة المتحدة المشارك في دورة ألعاب إنفيكتس، بمجرد لقائي بهم”.

وأضاف الأمير هاري لقناة الـ”BBC”: “كان من الرائع رؤيتها، وأنا متأكد من أنها كانت تحب أن تكون هنا إذا استطاعت”.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “The Mirror” البريطانية أن لقاء هاري وميغان مع الملكة كان «ودياً ودافئاً»، كما وعد الثنائي جدتهما الملكة، بإحضار طفليهما إلى بريطانيا؛ ليقابلاها في المستقبل القريب.