كريستيانو رونالدو يكشف عن أوّل صورة لطفلته الرضيعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر نجم كرة القدم، البرتغالي، كريستيانو رونالدو الصورة الأولى لطفلته المولودة حديثاً على صفحته في انستغرام، بعد أيام من إعلانه ولادتها ووفاة شقيقها التوأم، من حبيبته جورجينا رودريغيز.

وظهرت الطفلة في الصورة في حضن والدها إلى جانب أفراد عائلتها جميعاً.

وأرفق النجم الرياضي الصورة بتعليق جاء فيه: “وأخيراً في منزلنا السعيد بعد أن عادت جورجينا برفقة طفلتنا إلى البيت. أشكر الجميع على مشاعرهم وكلماتهم الرقيقة ومواساتهم لنا، دعمكم مهم جداً بالنسبة لنا، لقد شعرنا بالحب والاحترام الذي تحظى به عائلتنا، والآن هو الوقت الذي يجب أن نكون فيه شاكرين للروح الجديدة التي رحبنا فيها في هذا العالم”.

وكان نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو قد أعلن منذ عدة أيام عن خبرين الأول هو أن حبيبته جورجينا رودريغز وضعت التوأم لكن أحدهما فارق الحياة بعد الولادة.

وقد أعلن كل من رونالدو وجورجينا خبر الوفاة عبر حسابهما الرسمي على إنستغرام.

بدأ رونالدو بيانه قائلاً: “ببالغ حزننا نعلن وفاة طفلنا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد”. وتابع لاعب كرة القدم: “فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة. نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل رعاية ودعم الخبراء. لقد دُمرنا جميعاً بسبب هذه الخسارة ونطلب التفضل بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية”. وأضاف: “طفلنا، أنت ملاكنا. سنحبك دائماً”.