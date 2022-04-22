الملكة إليزابيث الثانية “باربي” في اليوبيل البلاتيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة ماتيل أنها صنعت دمية “بربي” خاصة تكريماً للذكرى السبعين لاعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش، وذلك كجزء من مجموعة Barbie’s Tributes Collection التي تكرم الشخصيات الشهيرة والتاريخية.

وتجسد الدمية الجديدة صورة التقطت للملكة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لتوليها العرش في عام 2012.

وترتدي الدمية ثوباً باللون العاجي ووشاحاً باللون الأزرق مزيناً بأوسمة وأشرطة. كما ستضع الدمية أيضاً تاجاً مماثلاً لذلك الذي ارتدته إليزابيث في يوم زفافها على الأمير فيليب الراحل.

وستضع الباربي في صندوق مستوحى من غرفة العرش في قصر باكنغهام، إضافة إلى لوحة داخلية تظهر العرش والسجادة الحمراء، وسيعرض شعاراً على شكل قمة وشارة؛ احتفالاً بذكرى اعتلاء الملكة العرش؛ احتفالاً باليوبيل البلاتيني.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن الدمية ستتوفر اليوم الخميس 21 أبريل/ نيسان 2022، وهو يوم ميلاد الملكة الـ96، على أن تباع بسعر 75 دولاراً أمريكياً.

يشار إلى أنه احتفالاً بيوم ميلاد الملكة إليزابيث الثانية نشر موقع العائلة الملكية على وسائل التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملكة إليزابيث وهي تبلغ من العمر سنتين فقط.

وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: “يوم ميلاد سعيد يا جلالة الملكة! اليوم وتزامناً مع بلوغ الملكة عامها الـ 96، ننشر هذه الصورة التي تم التقاطها لها عندما كانت تبلغ من العمر عامين”.

كما جاء في التعليق: “الأميرة إليزابيث كانت الابنة الكبرى لدوق ودوقة يورك، ولم يكن من المتوقع أن تصبح ملكة. لكن حياتها تغيرت في عام 1936 عندما تنازل عمها الملك إدوارد الثامن عن العرش لصالح والدها، فأصبح والدها جورج السادس الملك وعليه أصبحت الأميرة الشابة وريث العرش، وبعد وفاة والدها في عام 1952، أصبحت الأميرة إليزابيث الملكة إليزابيث الثانية وهي في عمر الـ 25 عاماً فقط”.