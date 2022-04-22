تزامنًا مع عرضه.. هاني سلامة ينتهي من تصوير “ملف سري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى النجم المصري هاني سلامة، من تصوير مشاهده بالمسلسل الدرامي “ملف سري”، والذي يعرض ضمن المارثون الرمضاني الحالي عبر شاشة CBC.

وكانت شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل “ملف سري”، بطولة النجم هاني سلامة، العديد من الأحداث، حيث يقبض الضابط عمرو “نور محمود” على أمنية “دنيا عبد العزيز” ويتم التحقيق معها بحضور شاكر “نضال الشافعي” ويحيي “هاني سلامة” ويوجه لها تهمة إخفاء المعلومات، حيث إنها كانت تشاور لنور “رحمة حسن”، واتصلت بها بعدما نزلت من المنزل قبل اختفائها، وأرسلت لها نور رسائل تطمئنها على نفسها، ولكن أمنية قامت بمسح الرسائل.

يذهب يحيي “هاني سلامة” بصحبة مليكة ابنة أخته، في الملاهي، وكان قد اتفق مع مريم المالكي “عائشة بن أحمد” أن يقابلها هناك عندما طلبت منه المساعدة، وقد قالت له عن الورق الذي يدين أبوها وكانت تظن أنه هو من أرسله لها، ولكنه نفى ذلك، وطلب منها أن تبلغ عن أبيها، وهنا اختفت مليكة من الملاهي وأخذ يبحث عنها ووجدتها مريم المالكي وفي نفس اللحظة ظهر ناجي “أحمد الرافعي” في سيارته.

كما ذهبت مريم بصحبة يحيي لتبلغ عن أبيها، وفي نفس الوقت كان قد أعلن أخوها عن إقامة أكبر مشروع خيري وورّط والده للإمضاء عليه، وبعدها دخل البوليس وقبض على هارون، وعندما زارته مريم وعادل في مكتب الضابط صفعها بالقلم وكان يوسف المالكي متواجدا، وصرخ في وجه، وألقى عليه الاتهامات، حيث قال لمريم إن أباها أراد أن يمضيه على كل ما يملك، بالإضافة إلى أنه هو من قتل شريف ابنه.

مسلسل “ملف سري” بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.