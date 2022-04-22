الأسطورة بيليه يغادر المستشفى بعد تلقيه العلاج بسبب ورم القولون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكر تقرير إخباري مساء أمس الخميس أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه غادر المستشفى بعد تلقيه المزيد من العلاج بسبب ورم القولون الذي اكتشفت إصابته به قبل عدة أشهر.

ونقل موقع “جي 1″ الإخباري البرازيلي عن مستشفى”ألبرت أينشتاين” في ساو باولو، أن بيليه، الذي كان يتواجد في المستشفى منذ يوم الاثنين الماضي، بحالة جيدة ومستقرة.

وكان بيليه 81 عاما قد خضع في بداية أيلول/سبتمبر الماضي لعملية جراحية لإزالة ورم من القولون، جرى الكشف عنه خلال الفحوصات الدورية.

وبعد الجراحة، خضع بيليه للعلاج في البداية في وحدة العناية المركزة، وقضى نحو شهر في المستشفى.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، عاد بيليه إلى المستشفى وقضى فيه أسبوعين لمواصلة العلاج ثم دخل مجددا في شباط/فبراير لفترة أطول بسبب اكتشاف التهاب في المسالك البولية.

وأثارت الحالة الصحية لبيليه الكثير من المخاوف خلال الأعوام الأخيرة، حيث خضع لعمليات جراحية في الفخذ كما يعاني من مشكلات في العمود الفقري والركبتين.

وقبل عامين، خضع بيليه لعملية إزالة حصوة في الكلى بعد إصابته بعدوى في المسالك البولية.

وخاض بيليه خلال مسيرته 92 مباراة مع المنتخب البرازيلي وتوج بلقب كأس العالم ثلاث مرات في نسخ 1958 و1962 و1970 .