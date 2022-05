شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأخيرها بسبب وفاة والده.. ماهر زين يطرح كليب "رحمة للعالمين" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان ماهر زين، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "رحمةٌ للعالمين"، احتفالاً بشهر رمضان المبارك، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعبّر أغنية "رحمةٌ للعالمين" عن حب المسلمين للرسول محمد عليه الصلاة والسلام واعتزازهم برسالته التي جاء بها وهي نشر الخير والسلام والمحبة.

وكان ماهر زين قرر تأخير طرح الأغنية والكليب بعد وفاة والد ه في بداية شهر رمضان، وعلق زين على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "إن هذا العمل إهداء لروح والده مصطفى زين، وطلب من محبيه الدعاء له"، وأضاف: "أن هذه الأغنية استغرقت طاقة كبيرة من الحب والمشاعر حتى تخرج بهذا الشكل".

أغنية "رحمةٌ للعالمين" باللغة العربية، وقد شارك في كتابة كلماتها 4 شعراء وهم ماهر زين وفراس شوشان ومعاذ محمد وبراء خريجي، واشترك في تلحينها ماهر زين ومعاذ محمد، بينما انفرد ماهر زين بالتوزيع الموسيقي للأغنية، قد تم تسجيل الأوركسترا والآلات الموسيقية في السويد، بلد إقامة الفنان ماهر زين، بينما تم تسجيل الكورال في مصر بقيادة أسامة الخولي.

كليب "رحمةٌ للعالمين" من إخراج إيمرا أوزبيلان (Emrah Ozbilen) حيث يبدأ الكليب في مكان مظلم وموحش بارد تهطل فيه الثلوج وتعصف فيه الرياح ويعامل البشر بعضهم بعضا بقسوة وشدة ويظلم بعضهم بعضا، ثم ينقلب نفس المكان إلى جو مشمس جميل مليء بالأشجار والخضرة ونرى الناس يعاملون بعضهم بعضا بمودة ورحمة وكرم وأخلاق عالية، ويرمز ذلك إلى حال العالم قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مجيئه ونشره رسالة الخير والمحبة للعالم، نرى ماهر زين خلال الكليب يعزف على آلة البيانو بينما تدور حوله قصص لأفراد من عدة جنسيات مختلفة، مما يعكس أن الرسالة لا تخص الأمة الإسلامية فقط بل البشرية بأكملها.

وقد أصدر ماهر زين قبل صدور "رحمةٌ للعالمين" أغنية باللغة الإنجليزية في بداية الشهر الكريم بعنوان "No One But You” (لا أحد سواك) والتي حصلت على أكثر من 2 مليون مشاهدة إلى حد الآن على منصة اليوتيوب، وقد دخل كلا العملين الفنيين قائمة الترند أو الأغاني الأكثر مشاهدة على منصة اليوتيوب في العديد من البلدان العربية والإسلامية مثل مصر، الجزائر، المغرب، اليمن، الأردن، اندونيسيا وغيرها من البلدان.