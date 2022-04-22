شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 20.. لحظة ميلاد حركة "تمرد" لإسقاط شرعية محمد مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العشرون من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل "قبائل سيناء"، بدء التفكير في حركة تمرد، وذلك خلال اجتماع بين الناشط محمد عبد العزيز (عصام السقا) وأحد الزملاء من جبهة الإنقاذ لمناقشة الأوضاع الحالية والبحث عن أمور بديلة للتظاهرات والاعتصامات ضد الاخوان لاسيما وأنها لم تعد بأي فائدة خلال الفترة الماضية.

يقترح محمد عبد العزيز عمل استمارات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى على غرار ما قام به سعد زغلول من جمع توكيلات، ويؤكد عبد العزيز على الحاجة لجمع 15 مليون توقيع على الاستمارة حتى يفقد مرسى شرعيته لاسيما وأنه نجح في الانتخابات الرئاسية بـ 13 مليون صوت، ويتم اقتراح اسم "كارت أحمر للرئيس" عنوان للاستمارة، ولكن تم تغييره إلى "تمرد" ليكون من كلم واحدة.

وشهدت الحلقة أيضاً سفر ضابط المخابرات العامة مروان (أحمد عز) وضباط الجهاز إلى سيناء لمقابلة الشيخ أحمد (منذر رياحنة) وهو أحد الشيوخ الكبار في سيناء، من أجل التحالف معه ضد جماعة الإخوان والتكفيريين، ويطلب الشيخ أحمد من مروان مقابلته بمفرده، ويخبره مروان في اللقاء أنه يعرف عنه كل شيء ويعلم بالثأر القديم الذى بينه وبين الحكومة، بسبب طلبهم القبض على بعض الأشخاص وتم الرفض بسبب الإخوان.

ويستكمل مروان حديثه مع الشيخ أحمد ويؤكد بمعرفته بمدى حب الناس له في سيناء ويسمعوا كلامه، ويطلب منه التحالف ووضع يديهم في يد بعضهما من أجل حماية البلد، ليرد الشيخ أحمد متسائلاً: "تحميها من مين!؟ رئيس الجمهورية عارف إنهم هنا وهو اللى حاميهم وانت عاوز تخرجهم والخناقة دى مش بتاعتنا"، ليرد مروان: "أنا جايلك وماددلك إيدى علشان نحمى البلد دى"، ويصافحه الشيخ أحمد.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.