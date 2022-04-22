سامحوني زلة لسان.. ميس حمدان تعتذر للشعب المغربي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 22 - أبريل - 2022 4:17 مساءً

تعثرت الفنانة ميس حمدان خلال تقديمها برنامج المسابقات الخاص بها خلال شهر رمضان ” ساعة حظ” على قناة “عمان” الاردنية، وعند طرح حمدان للسؤال لأحد المشتركين حول عاصمة المغرب، وعندما فشل في الإجابة، حاولت ميس حمدان تقريب الأمر له، بسؤاله عن كيفية ربط حذائه، ليجيبها بصوت عال “الرباط”.

هذا التشبيه، أثار موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى البعض أن تصرفها يعتبر إهانة للشعب المغربي، وسريعاً اعتذرت الفنانة الأردنية ميس حمدان للشعب المغربي هذا التصريح، الذي اعتبره الكثيرون مسيئة للمغرب.

مؤكدة أنه مجرد “زلة لسان”، وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ET بالعربي: “لا أحد يعلم عشقي للمغرب وأعتقد أن من يتابعني على السوشيال ميديا يعرف جيداً أنه لا يمر شهر أو شهرين بالكثير وأكون مغنية أغنية مغربية على السوشيال ميديا عندي، كذلك معظم أغاني ريلز التي أضعها عندي تكون خلفية الأغاني مغربية”

وأضافت: “ما حصل زلة لسان فسامحوني عليها وأنتوا حبايبي وأهلي وناسي وأنا بحبكم قوي”.

ولم يوقف اعتذار حمدان، الهجوم الذي تعرضت له، حيث واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب الهجوم عليها عقب الاعتذار، معتبرين أن “قلة ثقافتها، التي تعد من أهم مقومات الإعلاميين، أوقعتها في الخطأ الذي لا يغتفر”، بحسب قولهم.

واعتبر مغرد أن ما حدث سقطة بسبب بـ”قلة ثقافتها”، وكتب: “سقطت في قلة تفكير لحظية على المباشر، بس خطأ لا يغتفر، خاصة لما يمس الدول والشعوب”.

فيما استنكر حساب باسم “مصطفى خالد” خطأ حمدان، معتبراً أنها من “المتطفلين على الفن، وممن يفتقدون الثقافة”.