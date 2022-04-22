شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى سهرة رمضانية بمدينة الفسطاط.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان أحمد سعد، سهرة رمضانية بمدينة الفسطاط، مساء اليوم الجمعة، ويقدم باقة متنوعة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في سهرات رمضان في مختلف الأماكن.

وكان المطرب أحمد سعد احيا الأسبوع املاضى سهرة رمضانية على ضفاف نهر النيل، وقدم خلال الحفل مجمود كبيرة من أغنياته المحببة لدى جمهوره والتي تفاعل معها.

يذكر أن أحمد سعد انتهى من ماستر أغنية جديدة بعنوان "حبينا ناس" من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "وسع وسع".

وكان أحمد سعد قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "النفسية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى ثالث أغنيات ألبومه الجديد، وهى من كلمات صلاح مندى، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقى طه الحكيم، أما ثانى أغنيات الألبوم جاءت بعنوان "بنادى عليك"، وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد.