شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تهنئ ابنتها لولوة الخواجة بصورة مميزة لها: عيد ميلاد سعيد يا روحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة الكبيرة شريهان، ابنتها "لولوة الخواجة" بمناسبة عيد ميلادها، الذى يوافق اليوم الجمعة 22 أبريل، متمنية لها عاما سعيدا تحقق فيه أحلامها وطموحاتها.

ونشرت شريهان، صورة لابنتها لولوة عبر ستورى حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا روحي".





ويشار إلى أن النجمة الكبيرة شيريهان، سبق وخطفت الأنظار فى ظهور فريد لها أمام الجمهور، خلال حفل افتتاح قرعة نهائيات كأس العالم 2022، التى أقيمت مطلع شهر أبريل الجاري، حيث أكدت شيريهان فى كلمتها أمام الحضور الكبير على أن قطر التى تستضيف النسخة الحالية من كأس العالم، هى تمثل جميع الدول العربية.

وتألقت الفنانة شيريهان، خلال الحفل بفستان أنيق من تصميم مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، الذي يعود لمجموعة ربيع وصيف 2021، جعل ظهورها أشبه بإطلالات الأميرات، خاصة بعد التعديلات التي زادته جمالاً واحتشاماً.

شكل فستان شريهان تميز بالطول والحشمة، كما تميز الفستان بطوله المصمم على شكل حرف A من اللون الأبيض اللؤلؤي مع أكمام طويلة حتى الأرض وتسمى كاب، بالإضافة إلى التطريز المرصع بالجواهر وخيوط من اللؤلؤ وكابوشون من الكريستال وخيوط الحرير، والتى تشبه قطرات الدموع على طول التنورة.

بريق الكريستال وخيوط الحرير جعل الفستان يشع نوراً وجعل النجمة شريهان تبدو وكأنها أحد أميرات القصص الخيالية.