شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة بعد إجراء عملية وخروجه من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد اللطيف عدلى مدير أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير بعد اجرائه عملية في الحوض ومغادرته المستشفى، وقال في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة غادر المستشفى امبارح، وحالته الصحية تشهد تحسن كبير

وتابع: "طبعا لسه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مش بيمشى لأنه عامل عملية في الحوض، والموضوع هياخد شوية وقت ولكن مع العلاج الطبيعى يكون كويس بإذن الله، والحمد لله أنه فاق من الغيبوبة".

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، غادر المستشفى التي كان يتواجد بها بعد تعرضه مؤخراً لازمة صحية أدخلته العناية المركزة، والتي تبين اصابته بكسر في الحوض والتي توجب إجراء عملية جراحية من أجلها.

الفنان القدير كان قد تعرض لأزمة صحية نقل على أثرها للمستشفى بسبب كسر بالحوض بعد سقوطه بمنزله بشكل مفاجئ إضافة إلى مضاعفات أخرى.

عبد الرحمن أبو زهرة من مواليد محافظة دمياط 1934 واحتفل فى 8 مارس بعيد ميلاده الـ 88، وله مشوار فنى طويل حافل بالأعمال التليفزيونية والمسرحية والسينمائية.