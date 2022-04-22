شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة يسرا لأسرة "أحلام سعيدة" بعد الانتهاء من تصوير المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة يسرا انتهاء تصوير آخر مشاهد مسلسلها "أحلام سعيدة" بالتزامن مع عرضه على قناة الحياة، وذلك بعد 3 أشهر من التصوير، حيث نشرت يشرا صورة تجمعها بأبطال ومخرج العمل على حسابها بموقع "انتسجرام" وعلقت عليها فركش مسلسل "أحلام سعيدة"

ووجهت يسرا رسالة لأسرة العمل وكتبت: "فرحتي بالمسلسل ده متتوصفش..كل تفصيله فيه وكل شخص شارك فيه له مكانة خاصة في قلبي.. المكان كان مليان بروح حلوة وطاقة إيجابية ملهاش وصف، شكرا لكل حبايبي اللي شاركوني النجاح العظيم ده شكرا لكل واحد قدام و ورا الكاميرا.. بحبكم من كل قلبي وكل سنة وإحنا دائما متجمعين على خير".

مسلسل "أحلام سعيدة" يعرض حصرياً على قناة ON ومنصة Watch It، والعمل تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل حول ثلاث سيدات في منتصف العمر وهن (فريدة وشيرين وليلى) من طبقة اجتماعية مختلفة، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر سويا ليخضن تجارب ستساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل.