صديقة "فاتن أمل حربي" تكشف تفاصيل مثيرة حول دورها في المسلسل وتشابه بعض أحداثه مع مشكلتها الشخصية

محمد الفلاح - الجمعة 22 أبريل 2022

كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي التي تلعب دور "ميسون" صديقة نيللي كريم بطلة مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي يبث حاليا في مصر ويثير جدلا واسعا، تفاصيل مثيرة حول دورها في المسلسل، وتشابه بعض أحداثه مع مشكلتها الشخصية.



وقالت الفنانة لـ"العربية.نت" إنها وافقت على المشاركة في المسلسل بعد غياب عامين عن المشاركة في مسلسلات رمضان لإقناعها بالسيناريو والنص، خاصة أن المسلسل يناقش قضية جوهرية تمس حياة الكثير من الأسر المصرية، وهي قضية النفقة وحضانة الأولاد، مشيرة إلى أنها عندما قرأت لم تقتنع به ولكنها وافقت على المشاركة لاقتناعها بقضية المسلسل.تها وقبولها بدور "ميسون" كان إيمانا منها بقضية المرأة المصرية التي تجسدها أحداث المسلسل، وتحديا لها مع نفسها، مشيرة إلى أن أحداث المسلسل تتشابه مع قضيتها الشخصية التي تعاني منها منذ سنوات وتتعلق بالطلاق والنفقة وحضانة أولادها، موضحة بدعابة أن حلقات المسلسل ستنتهي، ولكن قضيتها تحتاج لـ 120 حلقة حتى تنتهي.

وأضافت الفنانة المصرية أن القانون يتعامل مع المرأة على أنها مجرد "دادة " للأطفال وليست أما، فليس من حقها أن تسافر مع أولادها إلا بموافقة زوجها أو طليقها، وليس لها حرية اتخاذ قرار بشأن أطفالها، وتواجه مشكلات كثيرة بسبب حقوقها وحقها في النفقة في حالة الطلاق وغيره من الحقوق التي تحتاج وقتا طويلا لانتزاعها، مشيرة إلى أن القانون أنصف المرأة لكنها تواجه بطء التنفيذ وتأخر الحصول على الحقوق.

وكشفت الفنانة المصرية أن من المفارقات المثيرة في المسلسل أنها تعرف تفاصيل ودهاليز المحكمة التي جرى تصوير بعض مشاهده فيها، لكونها كانت دائمة التردد عليها، وهي ما أصابها بالكآبة لأنها تعرف كل أروقة المحكمة وغرفها وطرقاتها بسبب ترددها الدائم عليها لمتابعة قضيتها الخاصة.

وقالت إن من الأمور التي ترغب في لفت النظر إليها ما كشفه المسلسل عن وجود حالة انسجام بين الأقباط والمسلمين، مضيفة أنها قبطية وصديقتها مسلمة وعلاقتهما جيدة وتظل صائمة طوال النهار وتفطر مع زميلاتها المسلمات.يذكر أن أحداث مسلسل "فاتن أمل حربي" تدور حول امرأة تعاني وطفلتها من مشكلات مع طليقها وتواجه بعض العقبات بسبب قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرمها من أطفالها إذا تزوجت من رجل آخر.

ويقوم ببطولة المسلسل نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، ومحمد ثروت، ومحمد الشرنوبي، وخالد سرحان، وفادية عبدالغني.