الاختيار 3 الحلقة 20.. وزير الدفاع يبحث عن معالجة مشاكل الدولة من جذورها

محمد الفلاح - الجمعة 22 أبريل 2022

شهدت الحلقة العشرين من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "قبائل سيناء"، بحث وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) عن معالجة لمشاكل الدولة من جذورها، وذلك خلال لقائه أحد لواءات الجيش الذى يخبره بأنه على اتصال دائم بأحمد عبد العاطى مدير مكتب محمد مرسى لتسليمه تقديرات الموقف بشكل شخصى.



يؤكد الفريق عبد الفتاح السيسى أن "مرسي لا بد أن يكون على دراية بكل التفاصيل والمحددات التى تشكل الموقف العام في الدولة، وأن الوضع محرج جدا، ليس فقط في مصر وإنما في الإقليم كله، فالموضوع خطير واحنا علاقتنا بكل الدول الشقيقة لا بد أن تكون متوازنة، ومصر لا تتدخل في أي شئون داخلية لأي بلد، ولا يمكن أبدا أنها تتورط في أى صراعات عرقية أو طائفية أو أي محاولات لتغيير أنظمة أو تصدير ثروة".

وتابع السيسى: "احنا واجبنا إننا نقدم لرئيس الجمهورية تقديرات الموقف زى ما اتفقنا معاه ونخليه دايما على علم بكل الأمور، لازم يبقى فاهم إن التحديات اللي بتواجه مصر دى محصلة سنين طويلة تزيد عن 50 سنة، والمشاكل كانت بتتعالج بشكل مؤقت، احنا لو عاوزين نحل لازم المشاكل تتعالج من جذورها، والأمر ده يتطلب حشد لكل قوى الدولة والمجتمع".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.