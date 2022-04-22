إيرادات فيلم The Batman تصل لـ 18 مليون جنيه فى شباك التذاكر المصرى

محمد الفلاح - الجمعة 22 أبريل 2022

وصلت إيرادات فيلم The Batman إلى 18 مليون جنيه في شباك التذاكر المصرية، خلال 7 أسابيع عرض، حيث انطلق العمل في دور العرض المصرية يوم 2 مارس الماضي، محققاً نجاحات مميزة على مستوى شباك التذاكر بمصر



وفى سياق متصل يواصل فيلم The Batman الذى تدور أحداثه في قرابة الثلاث ساعات، جاحاته الكبيرة حول العالم حيث حصد إيرادات بلغت وصلت 775 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 4 مارس الماضى،.

فيلم The Batman من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوى كرافيتز فى دور سيلينا كايل، بول دانو فى دور ريدلر، جيفرى رايت فى دور جيمس جوردون، جون تورتورو فى دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد.

وحقق The Batman ثانى أفضل افتتاحية عرض فيلم فى زمن الكورونا بدور العرض السينمائى، وذلك بعد ما تصدر Spider-Man: No Way Home الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات في الافتتاحية، بعدما تم طرحه نهاية عام 2021، حيث وصلت إيرادات The Batmanإلى أكثر من 300 مليون دولار في مختلف دور العرض

وانطلق الفيلم بداية من 1 مارس الجارى، حيث عرض فى أول مارس بكوريا الجنوبية، وفى 2 مارس بفرنسا، وفى الإمارات بالثالث من الشهر نفسه، إلى أن عرض فى بريطانيا والولايات المتحدة فى 4 مارس وغيرها من الدول، ومن المتوقع أن تزيد إيرادات الفيلم بشكل كبير فور عرضه فى الصين، التى تعتبر واحدة من أهم وأكبر أسواق السينما حاليا والمقرر له 18 مارس.

كان تصوير الفيلم قد توقف فى لندن، بعدما أعلنت شركة Warner Bros إصابة أحد أعضاء الإنتاج بفيروس كورونا، فى حين أعلن موقع THR أنه تم تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بـ COVID-19 .