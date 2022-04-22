خروج الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى بعد إجراء عملية بالحوض

محمد الفلاح - الجمعة 22 أبريل 2022

غادر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، المستشفى التي كان يتواجد بها بعد تعرضه مؤخراً لازمة صحية أدخلته العناية المركزة، والتي تبين اصابته بكسر في الحوض والتي توجب إجراء عملية جراحية من أجلها.



وكانت سحر عبد الرحمن أبو زهرة، إن الحالة الصحية لوالدها الفنان الكبير استدعت دخوله إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى المتواجد بها، بعدما جلس يومين فقط في غرفة عادية بالمستشفى نفسها.

وأضافت سحر عبد الرحمن أبو زهرة في تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن متاعب العملية التي أجراها والدها بعدما تعرض لكسر في الحوض مازالت مؤلمة، ومضاعفاتها مستمرة، وهى ما تطلبت دخوله لغرفة العناية المركزة مرة أخرى.

ووجهت سحر أبو زهرة الشكر لكل الفريق الطبي المعالج لوالدها، مؤكدة أن هناك حالة متابعة مستمرة لحالته، وأنهم يحركون والدها وفقا لتطورات حالته الصحية.

الفنان القدير كان قد تعرض لأزمة صحية نقل على أثرها للمستشفى بسبب كسر بالحوض بعد سقوطه بمنزله بشكل مفاجئ إضافة إلى مضاعفات أخرى.

عبد الرحمن أبو زهرة من مواليد محافظة دمياط 1934 واحتفل فى 8 مارس بعيد ميلاده الـ 88، وله مشوار فنى طويل حافل بالأعمال التليفزيونية والمسرحية والسينمائية.