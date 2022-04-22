شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المشوار الحلقة 20.. سيد رجب يظهر في الأحداث بدور تاجر آثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 20 من مسلسل "المشوار" ظهور الفنان سيد رجب كضيف شرف، حيث يجسد شخصية (سالم) وهو تاجر آثار من المنيا ويقيم في القاهرة منذ سنوات، وذهب إليه ماهر (محمد رمضان) وصديقه المحامي (كمال) للاتفاق معه على التفاصيل الخاصة ببيع الآثار، ليطلب سالم منهما احضار المجموعة كلها حتى يكون البيع أفضل والمكسب أكثر بدل من بيع قطعة واحدة فقط.

وفى الجانب الآخر ذهبت كاميليا (كارولين خليل) إلى منزل شقيقة ورد الكبرى حياة (سماء إبراهيم) لتعرف منها مكان تواجد شقيقتها ولكن أنكرت معرفتها بمكانها، وعرضت كاميليا مبلغا ماليا كبيرا أمام زوج حياة وآدم، قائلة: " لما تقابلوا ورد قولها كاميليا بتعرض عليكي 2 مليون جنية وترجعي الآثار اللي معاكي، وانتو كمان لو تعاونتوا معايا علشان أوصل لمكان ورد هتاخدوا مليون جنيه".

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده، كارولين خليل، سما إبراهيم، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محمد جمعة، محمد على رزق، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور الأحداث حول ماهر وورد وهما يعملان كعاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، يسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة خالة ماهر، وتكشف الأحداث عن هروبهم من شخص ما وتورطهم في سرقة قطع آثار إضافة إلى امتلاكهما ملايين الدولارات، ويظلان هاربين يبحثان عن مخبأ لهما وفى نفس الوقت يطاردهم صاحب قطع الآثار.



سيد رجب من المشوار الحلقة 20