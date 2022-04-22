شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 20.. الاستمرار فى البحث عن "الصقر" قبل عمليته الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناة dmc تطورات عديدة، وذلك مع استمرار البحث عن "الصقر" / القناص الذى علمت الأجهزة الأمنية المصرية دخوله إلى بلد أوروبية بغرض قتل زعيم المعارضة هناك، من أجل اثارة بلبلة هناك، وعلى اثرها يتم نقل جنود من داعش لتلك الدولة.

"أمير كرارة / عمر" سافر لتلك البلد الأوروبية إلا أنه لم يصل إلى حل مع الأجهزة هناك التي لم تقتنع بوجود قناص عندهم، مما دفع "عمر" للقيام بحيلة من اجل الوصول له، عبر تمكنه من الوصول للشقة التي يتواجد فيها، وهناك اشعل نيران كي يخرج في الشباك، لتلتقط "نادين / امينة خليل" صور له.



الصقر

ورغم ابلاغ السلطات هناك، إلا أنها وحين وصلت للشقة لم تجده، الأمر الذى وضع "عمر" في حرج، وصل لحد طلب الأجهزة الأمنية هناك منه المغادرة وان مهمته انتهت.



امير كرارة فى صورة من المسلسل

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".