شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شاماميان تحيى سهرة رمضانية علي مسرح دار الأوبرا المصرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية ضمن سهراتها الرمضانية حفلاً للفنانة لينا شاماميان بمسرح النافورة التابع لدار الأوبرا المصرية ، وذلك اليوم الجمعة الموافق 22 إبريل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً ، على ان تتخذ كافة الإجراءات الإحترازية، وستقدم لينا خلال الحفل باقة من أغانيها التي يعشقها الجمهور مثل علي موج البحر ، بالي معاك ، يامسافرة ، تدمر .. الكلام المباح ، دلوي ، أول مسافر ، وغيرهم .

السورية لينا شاماميان من مواليد دمشق عام 1980 من أصول أرمنية، التحقت بالمعهد العالي للموسيقي وتخرجت كمغنية كلاسيكية ، قدمت العديد من الأعمال الناجحة خلال مسيرتها الفنية التى امتدت لـ20 عامًا ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة.

خاضت لينا شاماميان أولى مغامراتها الغنائية باللهجة المصرية عبر تقديمها أغنية "هنعيش ونشوف"، تتر مسلسل "إلا أنا"، دراما مختلفة غاصت في عالم المرأة والمجتمع، وحكاياته مستوحاه من أحداث وقصص حقيقية، على مدار أكثر من 60 حلقة، تقدم حكايات مختلفة بأبطال مختلفين في كل حكاية، وشارك في بطولته توليفة من النجوم، منهم درة وكندة علوش ووفاء عامر وجميلة عوض وأروى جودة وحنان مطاوع وصبري فواز وشيري عادل وريهام عبد الغفور، وخاضت لينا عبر الأغنية أولى مغامراتها في الغناء باللهجة المصرية.