مصطفى قمر يوجه رسالة لشقيقه في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان مصطفى قمر، متابعيه، عبر السوشيال ميديا، احتفاله بعيد ميلاد شقيقه.

ونشر قمر، صورة له مع شقيقه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا حمادة يا أجدع أخ في الدنيا، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ودايما كل سنة تبقى بخير وصحة وسعادة، ويخليلك بناتك حبايب قلبي ميسون وبتول وماليكا".

يذكر أن مصطفى قمر غاب عن التواجد في دراما رمضان 2022 ، بعد تأجيل عرض الأعمال التي يشارك بها.

ويخوض "قمر" بطولة مسلسل "منحنى خطر" الذي يشاركه البطولة منذر رياحنة، هالة فاخر، ميرهان حسين، وراندا البحيري وغيرهم.

كما يخوض بطولة مسلسل آخر ويحمل اسم "حكم نهائي" من تأليف فداء الشندويلي.