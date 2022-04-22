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مصطفى قمر يوجه رسالة لشقيقه في عيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان مصطفى قمر، متابعيه، عبر السوشيال ميديا، احتفاله بعيد ميلاد شقيقه.

ونشر قمر، صورة له مع شقيقه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا حمادة يا أجدع أخ في الدنيا، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ودايما كل سنة تبقى بخير وصحة وسعادة، ويخليلك بناتك حبايب قلبي ميسون وبتول وماليكا".

يذكر أن مصطفى قمر غاب عن التواجد في دراما رمضان 2022 ، بعد تأجيل عرض الأعمال التي يشارك بها.

ويخوض "قمر" بطولة مسلسل "منحنى خطر" الذي يشاركه البطولة منذر رياحنة، هالة فاخر، ميرهان حسين، وراندا البحيري وغيرهم.

كما يخوض بطولة مسلسل آخر ويحمل اسم "حكم نهائي" من تأليف فداء الشندويلي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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