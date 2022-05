صلاح يحسم خياره بشأن الموسم المقبل!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 41 دقيقة

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول، أنه لا ينوي الرحيل عن صفوف ناديه الإنجليزي صيف العام الجاري، حال عدم تجديد عقده الذي سينتهي في يونيو 2023.

قال صلاح في تصريحات لمجلة FOUR FOUR TWO “لا أعلم إذا كنت سأبقى مع ليفربول لسنوات طويلة أم لا، يتبقى لي عام واحد في عقدي الحالي، وأعتقد أن الجماهير تعرف ما أريد”.

واستدرك “لكن التفاوض بشأن العقد لا يتعلق بالمال على الإطلاق، ولا أعرف ما سيحدث، ولكن الجماهير تعلم تماما رغبتي”.

أضاف “ليفربول يعني الكثير بالنسبة لي، لقد استمتعت بلعب كرة القدم هنا أكثر من أي مكان آخر، وأعطيت النادي كل شيء ورأى الجميع ذلك، لقد عشت الكثير من اللحظات الرائعة هنا، الفوز بالبطولات والجوائز الفردية”.

وبشأن إمكانية فشل مفاوضات تجديد عقده، رد قائد منتخب مصر “أنا لست قلقًا، لا أدع نفسي أقلق بشأن شيء ما، فالموسم الحالي لم ينته بعد، وأتمنى أن ينتهي بأفضل صورة ممكنة، هذا هو أهم شيء، وسنرى ما سيحدث في الموسم الأخير بالتعاقد”.

وشدد “أتوقع أن أبقى في ليفربول، ولن أرحل عن الفريق في الموسم المقبل إذا لم تنجح المفاوضات”، مضيفا بلهجة مازحة “لكن إذا أرادت إدارة النادي رحيلي، فهذا أمر مختلف”.

وتطرق محمد صلاح لبلوغه 30 عاما في يونيو المقبل، قائلا “لم أفكر في حقيقة أنني سأبلغ الثلاثين من عمري، لقد سألت بعض اللاعبين، وقالوا إنه شعور مختلف عندما تبلغ الثلاثين من العمر، لكنني لا أعرف، أشعر أنني بخير، أنا أستمتع بالحياة وكرة القدم، ولا أهتم بالسن”.

واصل صلاح “هناك الكثير من أفضل لاعبي العالم تجاوزوا 32 و33 عاما مثل ليفاندوفسكي وبنزيما وميسي ورونالدو وزلاتان، وأيضا دزيكو في إيطاليا، وأوليفييه جيرو، كلهم يؤدون بشكل مميز، لذا لست قلقا”.

وعاد محمد صلاح للحديث عن مستقبله مع الليفر، قائلا “بالطبع سيكون الرحيل عن ليفربول لحظة حزينة، بالنظر إلى الأجواء التي أراها في أنفيلد وتعليق لافتات لي في المدرجات وهتاف الجماهير باسمي”.

وأتم محمد صلاح تصريحاته “أتمنى أن أكون الهداف التاريخي لليفربول قبل أن أرحل عن الفريق، تسجيل أكثر من 300 هدف أمر صعب، لكن دعونا نرى”.

وسجل محمد صلاح 155 هدفا بقميص ليفربول، بينما يتصدر آيان راش القائمة بـ346 هدفا.