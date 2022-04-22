شرط جديد لمبابي يرجّح بقاءه في باريس!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

فجر تقرير إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، حول المفاوضات بين ريال مدريد وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بقوة بالرحيل إلى ريال مدريد.

وبحسب برنامج “El Partidazo de COPE”، فإن مبابي طلب من إدارة ريال مدريد، 100 مليون يورو إضافية، على الاتفاق السابق بينهما.

وأضاف التقرير “جاء رد مجلس إدارة ريال مدريد، بالرفض على طلب كيليان مبابي”.

وأفاد التقرير الإسباني، أن هذه الخطوة تزيد من فرص استمرار مبابي مع سان جيرمان، وتجديد عقده وعدم الانضمام لصفوف ريال مدريد.

ويسعى باريس بكل قوة للضغط على مبابي للتجديد، وسافرت والدة اللاعب إلى الدوحة رفقة شقيقه الأصغر إيثان.

وهناك حالة من التفاؤل، بأن تكون هذه الزيارة، بمثابة مفتاح لتجديد عقد مبابي في حديقة الأمراء.