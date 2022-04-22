“محتاجاكوا قوي”.. إيمي سمير غانم برسالة مؤثرة لوالديها الراحلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن حالة الحزن التي تعيشها الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا، لا تنتهي، بعد رحيل والديهما، سمير غانم ودلال عبدالعزيز، العام الماضي، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

ونشرت الأولى صورة لهما، عبر “إنستغرام”، وعلّقت عليها قائلة: “محتاجاكوا قوي، شكلها كده الدنيا مش هتكون فيها ايام حلوه منغيركوا نفسي اشوف بس ضحكتك يا بابي او مامي تديني قوه علي مشاكل الحياه و مسؤليتها”.

وأضافت: “حقيقي انا ولا حاجه منغيركوا، الحمدلله علي قدر ربنا و ربنا يرحم يارب كل ام و اب بناتهم محتاجينهم زي دلوقتي”.

وكانت إيمي وزوجها الفنان حسن الرداد قد تعرّضا إلى إشاعة انفصالهما، خلال الشهور الماضية، قبل أن ينفيها الأخير في تصريحات إعلامية، مؤكداً أنه لا يعلم سبب ومصدر تلك الإشاعة. وفي سياق متصل، تستأنف إيمي أعمالها الفنية بعد إجازة عيد الفطر المقبل، حيث تقرأ عدداً من السيناريوات، للاستقرار على العمل الذي تعود من خلاله إلى جمهورها.

ويُذكر أن آخر أعمال إيمي كان مسلسل “نيللي وشريهان” مع شقيقتها، من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.