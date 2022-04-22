أديل تتخلى عن معاونيها وتستبدلهم بفريق جديد.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف موقع “الصفحة السادسة” الأميركي أن المغنية العالمية أديل أقدمت على فصل الفريق الإبداعي الذي تعاونت معه عند التحضير لجولتها الفنية الأخيرة “Residency” في لوس أنجلس.

وقد استعانت الفنانة بخدمات فريق جديد لكي يساعدها قبل فوات الأوان، بخاصة أنها تخطط لبدء جولة فنية جديدة خلال الصيف المقبل.

ووفقاً للموقع، ترغب الفنانة في بدء جولة فنية بعروض فنية جديدة Weekends With Adele معاد تصميمها في فندق وكازينو “Caesars Palace” بعد تأجيل الجولة في كانون الثاني (يناير).

ونقلاً عن صحيفة “تيليغراف”، ذكر الموقع أن أديل قررت الاستغناء عن خدمات إس دفلين، مصممة المسارح التي تتعامل معها منذ فترة طويلة بعد دخولهما في مشادات قاسية حول تلك الجولة.

وقد استبدلت أديل إس دفلين واستعانت بالمخرج الإبداعي كيم غافين وشركة “ستافيش”، التي تخطط لجولة فرقة روليغ ستونز القادمة.

وأوضح أحد المصادر عن العروض الجديدة: “سيبدأ الثنائي الإبداعي الجديد بتطوير عرض جديد بعد إلغاء كل شيء متعلق بالعرض الذي وضعته إس دفلين”.

ويذكر أن الفنانة العالمية نشرت فيديو لها في كانون الثاني (يناير) لتعلن باكيةً عن تأجيل جولتها الفنية قبل يوم من بدء العرض.