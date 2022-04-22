“الكبير أوي 6” يتصدّر الترند بسبب حقوق المرأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واصل مسلسل “الكبير أوي 6” نجاحه في رمضان الحالي، وتصّدرت الحلقة الـ19 قائمة الأكثر بحثاً عبر “غوغل”، والتي شهدت تمرّد نساء “المزاريطة” دفاعاً عن حقوقهن.

وشهدت الحلقة عودة الحاجة سامانتا والدة الكبير، التي تُجسّد دورها الفنانة ليلى عز العرب، وتوجهت مع مربوحة، زوجة الكبير، إلى مركز الشباب، ولكن الحارس الخاص به منعهما من الدخول، مشيراً إلى أنه مخصص للرجال فقط.

وقررت سامانتا ومربوحة حشد نساء “المزاريطة”، وأقمن وقفة احتجاجية أمام مركز الشباب، قبل أن يكتشف الكبير أمرهما وقرر حبس الثانية في منزله عقاباً لها.

واستغل جوني الأمر وحوله إلى قضية رأي عام، وصورها في محبسها ونشر الفيديو عبر “يوتيوب”، لمساعدتهن في الدخول إلى مركز الشباب.

“الكبير أوي 6” من بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سليمان عيد، ومن ضيوف الشرف حمدي الميرغني، سماء إبراهيم، ماجد الكدواني، علاء زينهم، الطفل يوسف صلاح، الطفل عبدالرحمن طه، وحاتم صلاح، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.