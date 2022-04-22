بعد إعلان اعتزالها الغناء.. زيزي عادل بصُحبة الداعية مصطفى حسني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة زيزي عادل، عن لقاء جمعها بالداعية الديني مصطفى حسني، مؤكدةً أنها استفادت منه كثيراً، وشرفت بمعرفته، وجاء ذلك بعد أيام من إعلانها قرار اعتزال الحياة الفنية تماماً.

وشاركت مُتابعيها عبر “فايسبوك” بصورة من اللقاء، مُعلقةً عليها: “أشكرك على حسن الضيافة… لقاء أفادني كثيراً مع إنسان خلوق ومحترم شرّفت بمعرفته”.

وتباين رد فعل الجمهور حول هذه الصورة، حيث رحب بها البعض، بينما طالبها آخرون بالاحتشام وارتداء الحجاب، وعدم استغلال الدين في تحقيق الشهرة وتصدر الترند.

ويُذكر أن زيزي عادل، فاجأت جمهورها عبر “إنستغرام” في الساعات الأولى من صباح يوم الثلثاء الماضي، بإعلانها خبر اعتزالها الحياة الغنائية ورغبتها في التقرب من الله واتباع طريق الالتزام، وأوضحت أن ذلك سيكون بابتعادها عن الشهرة والوسط الفني.

وأوضحت حقيقة صورتها المتداولة بالحجاب، مؤكدةً أنها كانت الغلاف الرسمي لألبومها الديني “سيبها على الله” الذي طرحته أول شهر نيسان (أبريل) الجاري، لكنها تأمل في اتخاذ قرار الحجاب أيضاً خلال الفترة المقبلة.

وبالرغم من تشجيع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لها على هذا القرار، إلا أن المطربة رنا سماحة، هاجمتها عبر “فايسبوك” وطالبتها بالاعتزال من دون إقحام الناحية الدينية في هذا القرار، واعتبرت ذلك مُزايدةً على غيرها من الفنانين، كما طالبتها بالتعمق في أصول دينها قبل تحريم الفن والغناء.