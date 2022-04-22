نوال الزغبي “كلام الناس والسوشيال ميديا”.. نجمة الترند ليومين متتالين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت النجمة اللبنانية نوال الزغبي على الجمهور في مصر والوطن العربي، ضيفةً على برنامج “كلام الناس” المذاع على شاشة “إم بي سي مصر” في حلقتين متتاليتين عرضتهما القناة يومي الأربعاء والخميس.

كعادتها شغلت نوال الزغبي الجمهور بظهورها المحبّب، وتحوّلت إطلالتها سريعًا إلى “كلام الناس” على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تصدّر اسمها الترند ليومين متتالين تزامنًا مع عرض البرنامج.

تحدّثت نوال ببرنامج “كلام الناس” في العديد من المواضيع الفنية والخاصة، وقالت أن “الحياة تسببت في بكائها، وتعرّضت إلى أوجاع كثيرة، بأصبحت تكره المرأة الضعيفة، ولا يمكن أن يشعر أحد أنها ضعيفة، ولو شعرت بضيق تذهب إلى غرفتها وتجلس بمفردها”.

وكشفت لأوّل مرّة عن أسرار حول طفولتها، إذ قالت: “كنت أحب اللعب مع الأولاد في فترة الطفولة، ووالدي كان يسجّل صوتي أثناء غنائي، ولم يعارض دخولي عالم الغناء، ورغم أنه كان متديناً فهو متفتح ومحب للفن، وكنت أغنّي للسيدة فيروز، وعمّتي كان صوتها حلواً وتشبه الفنانة أسمهان”.

كما قالت أن “أبنائها لا يشعرون أنها نجمة مشهورة، حيث تعيش حياتها الشخصية بشكل طبيعي بعيداً عن الأضواء”، مؤكدةً أن “حب الناس نعمة كبيرة من ربنا، ولا بدّ أن يكون الإنسان متواضعاً”.

وعن حياتها العاطفية لم تنفِ نوال أنها مرّت بعلاقة فاشلة، إذ قالت أنها “تزوّجت عندما كان عمرها 18 عاماً، ولكنّها كانت فاشلة لأنها انتهت بالطلاق، وكان بينها وبين طليقها أبناء وكانت مسؤولة عنهم، والآن كبروا وتعيش حياة العزوبية والحرية التي لم تعشها في فترة شبابها”.

كما أكدت أنها لا ترغب بالزواج حالياً من شخص يقيد حريتها، وأوضحت: “نجومية الفنانة مع الرجل الشرقي مشكلة في بعض الأحيان، وقد تظهر الغيرة والمشاكل”.

وأضافت: “مواصفات فتى أحلامي أن يكون رجلاً ذا شخصية وحنوناً وأشعر معه بالأمان وأستطيع الاعتماد عليه، ولا أقبل أن أتزوج بشخص متزوج”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالة نوال الزغبي، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة.