فيفي عبده.. “لن أعتزل والرقص مثل الأوكسيجين بالنسبة لي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة فيفي عبده عن رفضها لفكرة اعتزال الرقص والحياة الفنية، وذلك ردّاً على من يطالبونها بالاعتزال بعد تقدّمها في السن، مؤكدةً أنّ الرقص بالنسبة لها مثل الهواء والأوكسيجين ولا يمكنها التخلّي عنهما.

وأضافت عبده، خلال استضافتها في برنامج “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة “المحور”، أنّها لا تفعل شيئاً يُغضب الله، والرقص موهبة مثل غيره من المواهب كالرسم والعزف والغناء.

وأوضحت أنّ علاقتها بالله خاصّة بها فقط ولا يحق لأحد أن يتدخّل بها أو يفرض عليها ما يجب أن تفعله، خاصةً أنّها لا تظهر بملابس عارية للجمهور.

واستنكرت فيفي عبده سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي منها ووصفها بـ”المجنونة” بعد أن كشفت خلال تصريحات صحافيّة لها أنّها تتردد إلى قبرها كثيراً منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكدةً أنها تفعل ذلك نتيجة تزايد حالات الوفاة حولها أبرزهم الفنانة رجاء الجداوي، الفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها الفنان سمير غانم.

وعن تفاصيل أزمتها الصحية التي ألمّت بها أخيراً، أوضحت أنها كانت بسبب خطأ طبي بعد تناولها حقنة بطريقة خاطئة أثّرت على أعصاب العمود الفقري، وظلّت تعاني من مضاعفات ذلك لمدة عام كامل.

كما كشفت أنّها حالياً لا تتمنى سوى أن تعيش حياتها بهدوء تام بعيداً عن حياة المشاهير، وأن ينعم الله عليها بالصحة والعمر المديد.