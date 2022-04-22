شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز فى زيارة لقبر والده: وقت البوح بكل ما فى صدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد محمود عبد العزيز، ابن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، صورة لقبر والده أثناء زيارته له، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث أنه متعاد دوما على زيارته، إضافة إلى مشاركة تلك اللحظات الخاصة مع جمهوره وجمهور والده الراحل عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعى.

وعلق محمد محمود عبد العزيز، على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "وقت البوح بكل ما فى صدرى، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلو عنا".



حساب محمد محمود عبد العزيز على انستجرام

وحرص عدد كبير من المتابعين على الدعاء للفنان الراحل محمود عبد العزيز، بالرحمة والمغفرة، وحازت الصورة على اعجاب الكثيرين فى وقت قصير منذ نشرها.



قبر محمود عبد العزيز

ومن ناحية أخرى، كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز - فى وقت سابق - تعرضه لحادثين خلال الفترة الماضية، الأول حدث خلاله قطع في كاوتش سيارته أثناء سيره بها، إلا أنه نجا من الحادث، أما الحادث الثانى عندما تعرض منزله لحريق، ونجا منه أيضًا.

في سياق آخر، كشف محمد محمود عبد العزيز، عن كواليس وصوله لوزن مثالى بعد عملية شاقة خلال تصريحات لبرنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة 9090، قائلاً "كنت متابع مع دكتور بسبب أزمات كتير، حصلتلى من ضغط، وألم فى الضهر، فحاولت أخس بكل الطرق، وفقدت وزن بالفعل بس مش كتير، والدكتور أخبرني إن لازم أعمل عملية حتمية مش بمزاجى".

وأضاف خلال تصريحاته مع الإعلامية فاطمة مصطفى: كنت بحاول فى الأول ما لجأش فى العملية كخيار فى البداية، لكن كلام الدكتور إن لازم أعمل كده هو اللى وجهني ليها، ومن وقتها وماشى على نظام غذائى صحي تماماً".