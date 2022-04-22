مايك تايسون يلكم راكباً على متن طائرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواجه الملاكم الأسطوري مايك تايسون اتهامات جنائية بعد رؤيته في مقطع فيديو وهو يلكم راكباً آخر على متن رحلة طيران من مدينة سان فرانسيسكو ليلة الأربعاء.

وقالت إدارة شرطة سان فرانسيسكو إن أحد الأشخاص في الحادث يعالج من إصابات لا تهدد الحياة في حين رفض الشخص الثاني التعاون مع تحقيقات الشرطة.

وأكد متحدث باسم تايسون أن الرجل لم يكن يضايق الملاكم فحسب، بل ألقى ايضأً زجاجة مياه عليه قبل الحادث، مشيراً إلى أن تايسون قد يواجه تداعيات خطيرة.

وأضاف أن تايسون كان يدافع عن نفسه.

ولكن العديد من المراقبين قالوا إن المقاتل المدرب لديه القدرة على إلحاق ضرر جسيم مقارنة مع الشخص العادي، وأشار محامون إلى أن سلطات الطيران الاتحادية قد تمنع تايسون من ركوب الطائرات.