شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينصلح شريف سلامة بعد اشتباه إصابة ابنته بورم بالمخ فى مسلسل فاتن أمل حربى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل فاتن أمل حربى، بطولة شريف سلامة ونيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، العديد من الأحداث التي طرحت تساؤلات أمام الجمهور وهل سقوط ابنة شريف سلامة ونيللى كريم ودخولها المستشفى بسبب اشتباه في اصابتها بورم في المخ، سيكون سبباً في انصلاح شريف سلامة والاهتمام بابنتيه وعدم خوض المعارك مع طليقته نيللى كريم.

كما شهدت أحداث الحلقة العشرون سقوط ابنة "فاتن" نيللى كريم مغيشة عليها، مما اضطرت "فاتن" الاتصال بـ"شفيع" محمد التاجى لمساعدتها.

دخلت ابنة "فاتن" المستشفى وبعد الكشف والأشعة المقطعية تبين بأنها تعانى من تشنجات بسبب وجود كيس على المخ ويجب عمل رنين مغناطيسى بالصمغ في صباح اليوم التالى، للتأكد إذا كان الكيس ورما بالمخ أم لا، وبعد سماع "فاتن" للحديث فقدت الوعى وأدخلوها غرفة أخرى بنفس المستشفى.

ذهب "حسين" جمال يوسف لـ "ميسون" هالة صدقى، في المستشفى التي تتواجد بها ابنة "فاتن"، وأخبرها بأن التمثال مزيف، وأصحاب التمثال عاوزين الأصلى، لتخبره بأنها لا تعلم شيئا، وأجابه بأنه لن يصمت وغادر.

ذهبت "ميسون" إلى "سيف" شريف سلامة ووالدته "نظيمة" فادية عبد الغنى، وأخبرته أن ابنته نادين تعانى من ورم في المخ ويجب عمل أشعة ومن الواجب أن يكون موجوداً حتى يقوم بالموافقة على إجراء الأشعة والعملية بسبب فقد "فاتن" الوعى، وانهارت "نظيمة" بعد سماعها بأن حفيدتها تعانى من ورم في المخ.

وجلس "سيف" شريف سلامة مع "ميسون" هالة صدقى وتحدث إليها بأن "فاتن" نيللى كريم هي السبب وراء كل ذلك وأخبرها "سيف" شريف سلامة بأنه يحبها وأن والدته "نظيمة" فادية عبد الغنى، هي من قامت بتقوية قلبه ضد زوجته وابنتيه، ووصفته "ميسون" بأنه شخص أنانى يحب نفسه.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



الفنان شريف سلامة والفنانة نيللى كريم من مسلسل فاتن امل حربى



شريف سلامة ونيللى كريم



الفنان شريف سلامة



شريف سلامة ونيللى كريم من فاتن امل حربى