شكرا لقرائتكم خبر عن عباس فارس .. وصل للعالمية ودخلت سيدتان بسببه الإسلام وتفرغ للعبادة والتصوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بصوت جهورى مميز وملامح صارمة حادة وأدوار جمعت بين التاريخى والاجتماعى والكوميدى والتراجيدى ترك الفنان الكبير عباس فارس الذى تحل ذكرى ميلاده اليوم تراثاً فنياً كبيراً وأعمال تشهد بقدرته الفنية كأحد رواد المسرح والسينما والفن فى مصر بل ووصل بهذا الاداء إلى العالمية.

فالفنان الكبير الذى جسد شخصية أبرهة الحبشى فى فيلم بيت الله الحرام وورقة بن نوفل فى فيلم ظهور الاسلام، وهارون الرشيد ى فيلم دنانير مع كوكب الشرق ام كلثوم ، كما جسد شخصية السيد البدوى فى فيلم يحمل نفس الاسم ، وشخصية جحا فى فيلم مسمار جحا، وناظر الوقف المختلس فى فيلم أبو حلموس مع نجيب الريحانى، شارك أيضاً فى فيلم عالمى وهو الفيلم الأمريكي Egypt by three في دور "الشيخ" بطولة الممثل جوزيف كوتن ، آن ستانفيل، وجاكي كرافن، و إخراج فيكتور أستلوف.

وإلى جانب قدراته الفنية قد لا يعرف الكثيرون أن الفنان الكبير عباس فارس تزوج من شقيقتين بريطانيتين اعتنقتا الاسلام بسببه، حيث تزوج الأخت الكبرى وأنجب منها ابنه جمال، ثم توفيت فتزوج من شقيقتها، التى اعتنقت الإسلام أيضًا وعاشت معه وربت ابن شقيقتها، كما أنجبت له ابنه الثانى إسلام.

وعرف الفنان عباس فارس بتدينه الشديد ، حيث كان يقضى أغلب نهار رمضان مع أتباع الطرق الصوفية الذين كان يلتقى بهم فى أحد المساجد المنزوية ، وكان يخطب فى الناس ليحثهم على التدين والعمل بتعاليم الدين والبعد عن الفحشاء والمنكر.

وقضى الفنان الكبير آخر 5 سنوات فى حياته زاهداً متصوفاً يتجول بين المقاهى والنوادى يدعو لصحيح الدين الإسلامى ولا يترك المصحف من يديه، حتى رحل وحيدًا فى منزله بالعباسية فى 13 فبراير عام 1978 .