شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: "أحلام سعيدة" ناقش مشاكلنا برواقه وبدون وجع قلب مع دراما رايقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت النجمة يسرا بمسلسلها "أحلام سعيدة" دائرة المنافسة بكل أريحية أو فذلكة، بمسلسل ينتمي للكوميديا ولكنه يقدم دراما "رايقة" وهادية، يناقش العديد من القضايا النسوية دون "زعيق" أو تهليل، حيث يناقش الكثير مما تعاني منه النساء في بلادنا العربية، ما بين توريث المرأة والخوف من شبح العنوسة ونظرة المجتمع، مرورا بالبحث عن الإنجاب وغيره من القضايا التي لمسها المسلسل دون الحاجة لرفع شعار الحرب علي الرجل.

وعن تقديمها المسلسل قال يسرا، "شعرت أن جرعة الدراما والأكشن كبيرة ونجن في أمس الحاجة إلى سرد مشاكلنا برواقه بدون وجع قلب وحقيقة أن كنت في فترة صعبة ولدي ثقل كبير من مشاعر الحزن بسبب ما مر علي من أحداث في الفترة الأخيرة، لذلك كنت حريصة علي تقديم امل كوميدي وعندما جاءني نص هالة خليل كان في البداية فيلم سينمائي ولكننا اتفقنا في النهاية أن تتحول الفكرة إلى مسلسل مع المخرج عمرو عرفة، لأننا من الممكن أن نسرد المشاكل من خلال بسمة وضحكة وموقف حلو".

وأضافت "تعاوني مع المخرج عمرو عرفة، هو أجمل حاجة حصل لي، لأنني لم أشبع منه في مسلسل "سرايا عابدين"، ومسلسل "أحلام سعيدة" معمول بشكل مختلف وهو قام بتضفير قصص النساء بالمسلسل بشكل غير عادي من خلال 4 سيدات لديهن مشاكل مختلفة، والمخرج عمرو عرفة لديه الحس الكوميدي وقادر علي أن يظهر كل ممثلة في المسلسل في أحسن حالة، وجمال نص هالة خليل هو أنه سهل وممتع في نفس الوقت يدور حول 4 نساء مع اختلاف خلفياتهم الثقافية".



يسرا مع الزميل الصحفي علي الكشوطي