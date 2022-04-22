شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى لـ ”الخليج 365”: الصدفة كانت وراء مشاركتى فى "جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم طارق لطفى ضيفا على تليفزيون الخليج 365 من خلال مداخلة هاتفية قال فيها: "أحب أن أوجه الشكر للسيناريست عبد الرحيم كمال على النص الرائع جدا اللى كتبه، وأنا متأكد إنه هيبهرنا فى المستقبل أكتر".

وسرد الفنان طارق لطفى تفاصيل اللقاء الذى جمع بينه وبين عبد الرحيم كمال والذى اتفقا فيه على العمل وقال:"عبد الرحيم كان بيعمل مسلسل تانى خالص غير ده ، وأنا كنت بعمل مسلسل تانى برضه، والتقينا بالصدفة فى شركة الإنتاج ، عبد الرحيم قالى أنا مش هكتب اللى تعاقدت عليه، وعندى حاجة تانية متحمس اعملها حتى لو مش السنة ديه وقصتها كذا وكذا، وأنا كنت قاعد ، قلتلهم وأنا مش هعمل الموضوع اللى هعمله وهعمل جزيرة غمام، ومن هنا حصل تحمس وكلنا اجتهدنا وموتنا نفسنا عشان المسلسل يطلع السنة ديه".

يذكر أن مسلسل "جزيرة غمام"، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير إسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.