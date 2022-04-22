شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل ضيفة شرف حلقة من الحلقات الأخيرة لـ "في بيتنا روبوت 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة شيرى عادل كضيفة شرف في حلقة من الحلقات الأخيرة لمسلسل "في بيتنا روبوت 2" الذى يتم عرضه في شهر رمضان الجارى على قناة الحياة بشكل حصرى، حيث صورت شيرى مشاهدها قبل بدء عرض العمل مع حلول الشهر الكريم.

مسلسل "فى بيتنا روبوت 2" بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

تدور أحداث المسلسل حول ظهور مهندس منافس جديد ليوسف (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل.