فيفي عبده تتحدث عن الموت واستعدادها له.. ولماذا انفعلت على بسمة وهبة؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 22 أبريل 2022 05:43 صباحاً - تحدثت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن الموت واستعدادها له وذلك خلال استضافتها في برنامج “العرافة” الذي تقدمه الاعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور.

كلام فيفي عبده جاء أثناء حديثها عن مرض الفنان سمير صبري حيث قالت “انا خدت التربة زي بتاعت عبدالحليم لما رحت ادفن ابويا فدفنه في المدافن بتاعت العيلة فكان ما فيش سقف فابتديت ادور على حاجة تبقى ابتاعتنا انا واهلي واخذت في المنطقة اللي فيها الفنانين”.

وتابعت “شوفي انا بفكر من قد ايه انه في موت وعاملة حسابه ده الحقيقة الوحيدة لا تقولي لي في عيان يمكن يخف اوي ربنا قادر على كل شيء بس الا الموت حيجي عمر معين وبرضه حنموت دي حقيقة”.

فيفي عبده تنفعل على بسمة وهبة

من ناحية اخرى، انفعلت فيفي عبده خلال اللقاء بسبب أحد أسئلة الإعلامية بسمة وهبة وطلبت انهاء الحلقة وذلك بعد عرض جزء من مقابلة سابقة أجرتها مع المذيع العراقي نزار الفارس، تحدثت خلالها عن قبرها، ورفضها وضع لقب راقصة فوق القبر.

وقالت بسمة وهبة إن سؤال المذيع كان المقصود به إهانة فيفي عبده، فغضبت الأخيرة قائلةً : “من فضلك محبش حد يقول لي الكلام ده”.

وأضافت فيفي عبده: “معرفتش أوصل له الجملة اللي هو عايزها، هو مش فاهم النظام عندنا، بدليل أن أنا قلت له”.

ورفضت الإجابة عن سؤال بسمة وهبة حول كتابة لقب “الراقصة” فوق قبرها قائلة: “هنقعد نتكلم في كلام مالوش لازمة ليه؟ أنا محبش الرد في اللي مالوش لازمة”.

وتابعت فيفي عبده : ” ما ضيقنيش السؤال .. أنا جاية أعمل معاكي لقاء، مش جاية عشان تطلعي ده قال وده عمل، محبش كده خالص، نقدر نقفل البرنامج على كده وشكرا”.