رشا شربتجي ترد على أنباء اعتقالها بسبب مسلسل “كسر عضم” بهذه الطريقة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 22 أبريل 2022 05:43 صباحاً - ردت المخرجة السورية رشا شربتجي على الأنباء التي راجت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أفادت باعتقالها على يد قوات الأمن السوري بسبب مسلسل “كسر عضم”.

رشا شربتجي هي مخرجة مسلسل ”كسر عضم“ الذي يناقش قضايا سورية جريئة، وأثار ضجة كبيرة منذ عرض الحلقة الأولى منه، حيث وصفه الجمهور بأنه مسلسل تخطى كل الخطوط الحمراء.

وكتب السيناريست السوري فؤاد حميرة تعليقا على خبر اعتقال رشا شربتجي: ”إذا كان خبر استدعاء المخرجة رشا شربتجي من قبل الأجهزة الأمنية صحيحا على خلفية مسلسل ”كسر عضم“، فإني وبالرغم من كل شيء أطالب بالإفراج عنها فورا“.

وأضاف فؤاد حميرة في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”كما أطالب النظام وأزلامه بالتوقف عن هذه الممارسات القمعية القاتلة للإبداع والطاردة للمبدعين“.

وختم حميرة منشوره قائلا: ”أتمنى من الجميع ورجاء حار أن يجمعوا أصواتهم في صرخة واحدة في وجه الطاغية ويقولونها واضحة (كفى).. رشا شربتجي.. قلوبنا معك.. إلا الحرية“.

وبعد ساعات من تداول الأخبار، خرجت المخرجة السورية رشا شربتجي في فيديو برفقة فريق عمل مسلسل ”كسر عضم“، وهم يحضرون للإفطار اليوم من داخل موقع التصوير، لتنفي الأخبار المتداولة.