شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: أحمد زكى ومحمود عبد العزيز قدما شخصية فاقد البصر من منظور مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا لليوم السابع إن تقديم دور سيدة فاقدة للبصر في مسلسل أحلام سعيدة أمر صعب، وأن الفنان أحمد زكي قدم طه حسين ومحمود عبد العزيز قدم دور من أعظم ما يمكن فى فيلم الكيت كات ، ولا تصح المقارنة أبدا بينهم وبين دور فريدة هانم في أحلام سعيدة، كل ممثل يقدم الدور بطريقته ومن خلال الموقف الذي يقدمه وخلفية الشخصية أيضا، فكل شخصية منهم لها خلفية ثقافية وبيئة مختلفة، وأنا لا أخاف من المقارنة بغيري أن أخشي المقارنة بين شغلي وبعضه، ولا أنكر أن الشخصية صعبة ولم تقدم علي الشاشة بشكل كوميدي من قبل رغم أن فاقدي البصر دمهم خفيف وهناك نماذج كثيرة منهم عمار التشريعي وعمرو سليم والكاتب أحمد يونس، ولديهم فكر ويتقنوا التعامل مع الإلكترونيات وفقدان البصر لا يؤثر علي شخصيتهم ولا شكلهم".

وأضافت يسرا، "استعنت بكثير من الأطباء وعرفت أن الشخص الذي يفقد بصره أو يفقد حاسة من الحواس الخمس، تلقائي يحدث تحسن كبير في الأربع حواس الأخرى فتجد حاسة السمع تصبح أقوي وكذلك حاسة اللمس والشم وبالتالي تجد فاقد البصر قادر علي التعامل مع أشياءه وخدمة نفسه لأنه يحفظ كل شيء ومكانه وملمسه، ورغم أن فقدان البصر هو حادث كبير وثقيل علي صاحبه ولكن سيكمل حياته بأي شكل واعتمدنا علي أن الموقف هو الذي يفجر الضحك بعيدا عن تقديم النكتة".



بوستر مسلسل احلام سعيدة



يسرا