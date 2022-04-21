شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 20.. نيللى كريم تفقد الوعى بعد اشتباه إصابة ابنتها بورم بالمخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، سقوط ابنة "فاتن" نيللى كريم مغيشة عليها، مما اضطرت "فاتن" الاتصال بـ"شفيع" محمد التاجى لمساعدتها.

دخلت ابنة "فاتن" المستشفى وبعد الكشف والأشعة المقطعية تبين بأنها تعانى من تشنجات بسبب وجود كيس على المخ ويجب عمل رنين مغناطيسى بالصمغ في صباح اليوم التالى، للتأكد إذا كان الكيس ورما بالمخ أم لا، وبعد سماع "فاتن" للحديث فقدت الوعى وأدخلوها غرفة أخرى بنفس المستشفى.

ذهب "حسين" جمال يوسف لـ "ميسون" هالة صدقى، في المستشفى التي تتواجد بها ابنة "فاتن"، وأخبرها بأن التمثال مزيف، وأصحاب التمثال عاوزين الأصلى، لتخبره بأنها لا تعلم شيئا، وأجابه بأنه لن يصمت وغادر.

ذهبت "ميسون" إلى "سيف" شريف سلامة ووالدته "نظيمة" فادية عبد الغنى، وأخبرته أن ابنته نادين تعانى من ورم في المخ ويجب عمل أشعة ومن الواجب أن يكون موجوداً حتى يقوم بالموافقة على إجراء الأشعة والعملية بسبب فقد "فاتن" الوعى، وانهارت "نظيمة" بعد سماعها بأن حفيدتها تعانى من ورم في المخ.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



هالة صدقى وفادية عبد الغنى وشريف سلامة



نيللى كريم تدخل المستشفى فى مسلسل فاتن أمل حربى



نيللى كريم تفقد الوعى فى مسلسل فاتن أمل حربى



نيللى كريم فى مسلسل فاتن أمل حربى الحلقة 20