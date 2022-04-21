شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 20.. الكشف عن تدريب الإخوان على العنف فى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العشرين من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "قبائل سيناء"، حصول ضابط الأمن الوطنى زكريا يونس (كريم عبد العزيز) على معلومات حول مكان تدريب العناصر التكفيرية الجدد من أشرف الذى تم القبض عليه، واكتشف أنه ابن شعبان الذى كان يساعدهم فى الحصول على معلومات بخصوص خلية مدينة نصر، وهذا المكان أحد مراكز الشباب، ويذهب إلى هناك ويصور بعض الشباب أثناء التدريب.

أما بالنسبة لمأمورية ضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة (أحمد السقا)، فشهدت بعض التطورات، حيث ذهبت إسراء (دنيا المصرى) إلى قسم شرطة في سيناء بناء على أمر من الشيخ أبو منير قائد الخلية التكفيرية من أجل رصد ما يحدث بداخل القسم، ويقابلها مصطفى خليفة، وتخبره بأنهم طلبوا منها إخبارهم بكل ما رأته في القسم من وقت ما دخلت حتى تخرج وينصحها مصطفى بتنفيذ كل ما طلبوه منهم ويطمئنها بأنها فى أمان.

بعد مغادرة إسراء المكان يتم اصطحابها إلى مكان الخلية الإرهابية ومقابلة الشيخ أبو منير، حيث روت له التفاصيل التي رأتها في القسم، ويؤكد قائد الخلية أنها أثبتت نيتها السليمة في الجهاد مع الجماعة وأنه اختارها لنقل بعض الأشياء المهمة، حيث إن تنقل السيدات أسهل لعدم قيام قوات الأمن بتفتيشن.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.