شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال يشكر أبطال وصناع جزيرة غمام: اتشرفت بيكم وفخور جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسل جزيرة غمام، الذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان، مقدما الشكر لجميع أفراد وصناع المسلسل الذى قام بتأليفه، مؤكدا أن تشرف بالعمل معهم وفخور بهم للغاية.



أبطال وصناع جزيرة غمام

وكتب كمال، عبر حسابه على فيس بوك، تعليقا على صورة لأبطال وصناع المسلسل: "شكرا لكل الأساتذة اللي اتشرفت واشتغلت معهم، اتشرفت بيكم وفخور بيكم جدا، شكرا شركة سينرجي الإنتاج، الأستاذ المخرج حسين المنباوي، مهندس الديكور والمونتاج والصوت والموسيقى والملابس ومساعدو الإخراج وفريق الإنتاج المحترف، الأستاذ المخرج إسلام خيري، مصحح اللهجة والشعر والتتر والموسيقى إبراهيم عبد الفتاح، شادي مؤنس، صوت مصر علي الحجار".

وأضاف كمال: "آسف لو نسيت حد، وشكرا كل الأساتذة الكبار اللي قدموا العمل من السادة والسيدات الممثلين من الكبار اللامعين إلى الأطفال الممتلئين بالنور، شكرا ليكم أهل جزيرة غمام، والشكر موصول للسادة الجمهور".



عبد الرحيم كمال

مسلسل "جزيرة غمام"، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير إسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.