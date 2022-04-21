- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن سوتس بالعربى الحلقة 20.. مباراة كرة قدم حل مبتكر لكسب قضية جديدة لـ"زين" و"آدم" والان مع تفاصيل الخبر
ونجح آدم في المساهمة في حل قضية رهان على مصنع بين اثنين من رجال الأعمال، حيث خسر أحدهما مصنعه لصالح الآخر في أحد الرهانات وهو في غير وعيه، ليلجأ آدم وزين إلى طريقة مبتكرة لحل القضية وهي مباراة كرة قدم بين فريق المحامين بالمكتب وبين فريق رجل الأعمال الآخر، وسجل آدم عدة أهداف ليفوز الفريق بالمباراة وبذلك عاد المصنع إلى صاحبه الحقيقي.
المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.
مسلسل suits الحلقة 20
مسلسل suits الحلقة 20.