شكرا لقرائتكم خبر عن سوتس بالعربى الحلقة 20.. مباراة كرة قدم حل مبتكر لكسب قضية جديدة لـ"زين" و"آدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل سوتس بالعربي، بطولة آسر ياسين وأحمد داود، عثور المحامى آدم منصور (أحمد داود) بالصدفة على جهاز التسجيل الخاص بقدري (محمد شاهين) على مكتب ليلى (تارا عماد)، والذي استخدمه قدري فى التجسس على نقاشاته مع زين ثابت (آسر ياسين)، وبذلك اكتشف آدم سبب تغيّر قدري المفاجئ معه.

ونجح آدم في المساهمة في حل قضية رهان على مصنع بين اثنين من رجال الأعمال، حيث خسر أحدهما مصنعه لصالح الآخر في أحد الرهانات وهو في غير وعيه، ليلجأ آدم وزين إلى طريقة مبتكرة لحل القضية وهي مباراة كرة قدم بين فريق المحامين بالمكتب وبين فريق رجل الأعمال الآخر، وسجل آدم عدة أهداف ليفوز الفريق بالمباراة وبذلك عاد المصنع إلى صاحبه الحقيقي.

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.