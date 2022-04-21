شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 20.. صدام مدبر بين الإخوان والأزهر بسبب تسمم الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة العشرين من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "قبائل سيناء" بحديث بين المستشار سعيد (خالد زكى) وابنه ضابط المخابرات العامة مروان العدوى (أحمد عز)، حول ما حدث من اعتراض وزير المالية على مشروع قانون الصكوك، وغضب الإخوان وعرض المشروع على شيخ الأزهر، ويتوقع سعيد أن الأزهر لن يوافق على مشروعهم.

المشهد ينتقل إلى محيط جامعة الأزهر ومظاهرات من أنصار جماعة الإخوان تطالب بإسقاط مشيخة الأزهر وإقالة رئيس جامعة الأزهر، ويظهر خيرت الشاطر (خالد الصاوى) ينصح الرئيس محمد مرسى (صبرى فواز)، بزيارة الطلبة المتسممين إلى المستشفى من أجل إشعارهم أنهم أولاده، ويتردد مرسى إلا أن الشاطر يؤكد عليه أنه لا بد من هذه الزيارة من أجل مشروع الصكوك ومساندة الجماعة.

يتم عرض مشاهد حقيقية من زيارة الرئيس مرسى لمستشفى التأمين الصحي للاطمئنان على طلبة الأزهر المتسممين، وبعدها يتم عرض مشاهد حقيقة من اقتحام جامعة الأزهر، والقبض على شاب من المتورطين في الأحداث، ويتفاجأ زكريا يونس أثناء التحقيق معه أنه أشرف ابن شعبان الذى أوصل معلومات حول خلية مدينة نصر قبل قتله من قائد الخلية.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الاختيار 3 الحلقة 20



الاختيار 3 الحلقة 20