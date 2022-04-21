شكرا لقرائتكم خبر عن المداح 2 الحلقة 21.. "الجنون أو القتل" كوارث فى انتظار حمادة هلال فى معركته ضد الجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" مواصلة صابر المداح "حمادة هلال، البحث عن فك طلاسم تمسك الجنية مليكة "سهر الصايغ" بالحصول على أرضه الزراعية مهما كانت النتائج.

البداية كانت عندما استقبل أبو الخير "كمال أبو رية" صابر المداح "حمادة هلال" فى منزله ودعوته على تناول الغداء معا، ويخبره أن عادل الذى يبحث عنه المداح يتواجد داخل المنزل، فيراوغه حمادة هلال ويدخل الغرفة التى يتواجد فيها عادل، ليخبره الأخير بأن الجن لن يتركه إلا إذا كان مقتولا أو يتسبب فى جنانه، ويطالبه بالابتعاد عن مليكة الجنية، ويرسل له رسالة غامضة بعدما قال له أن الشيء الذي سينقذه من نار الجن هو مخلوق من نفس نارهم.

يذهب حمادة هلال بعدها إلى رجل العلم المسيحي "زهير" ويطلب منه مساعدته فى الوصول إلى سر تمسك الجن فى الحصول على أرضه، ليخبره أن الجن مهما عظم جبروته إلا أنه لا يعلم الغيب وخير دليل ما حدث مع سيدنا سليمان الذى توفى على عصاه ولم يعلم الجن وفاته إلا بعد مرور سنة بعدما قام السوس بأكل عصاه التى كان يتكئ عليها، وأوضح له أن هناك سرا يكمن داخل أرضه، ولن يستطع الجن الحصول على أرضه إلا بموافقته أولا.

تشهد الحلقة أيضا تهديد رحاب "هبة مجدي" برسالة غامضة من جديد تحذرها من الموت، لتذهب بعدها إلى أبو الخير "كمال أبو رية" وتخبره أنه هو الذى تسبب فى وفاة زوجها رجل الأعمال منير الشهاوي، وتطالبه بضرورة الابتعاد عنها، بعدها تتصل رحاب بأدهم "خطيب جميلة" الذى كلفته سابقا بقتل زوجها منير، وتطلب منه المجيء إلى الفيوم من أجل إعطائه المال، ويشعر أدهم من صوتها بعدم الأمان.

يصل بعدها حمادة هلال إلى هبة مجدي، لتخبره أنها السبب فى قتل زوجها رجل الأعمال، فيغضب منها صابر المداح ويعاتبها بأنها كانت ستنهى مصيره بعدما اتهمته هو فى قتل زوجها، ويسألها عن السبب الذي دفعها فى القيام بذلك، لتنتهى أحداث الحلقة وسط تكهنات بحدوث مفاجآت أخرى فى الحلقات الجديدة.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهو أول عمل يجمع بين أحمد عبدالعزيز والفنان جمال عبدالناصر منذ التسعينيات وتحديدا منذ آخر عمل جمعهما وهو مسلسل "الفرسان" وقدم عام 1994.

"المداح" يعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.