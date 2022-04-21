شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 20.. نيللى كريم تكتشف الشخص الذى أعاد "المليون جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العشرون من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، نجاح ابنتى "فاتن" نيللى كريم، في اختبارات المدرسة بدرجات مرتفعة، واحتفلت "فاتن بنجاحهما بعد أن أقام "شفيع" محمد التاجى حفلا لهما بهذه المناسبة.

أرسل "سيف" شريف سلامة المنقولات المنزلية لـ "فاتن"، ولكن بعد معاينتها لها أخبرت قسم الشرطة بأن المنقولات غير صحيحة كما أنها ممزقة، فيما قام "شفيع" باصطحاب "فاتن" ليخبرها بأن كاميرا المراقبة كشفت الشخص الذى أعاد شنطة المال، وهو "صلاح" أحمد طلعت ابن عم طليقها "سيف".

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



نيللى كريم من مسلسل فاتن امل حربى



نيللى كريم ومحمد التاجى من مسلسل فاتن امل حربى